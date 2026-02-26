Botrány a Madridban: Náci karlendítés miatt távolítottak el egy szurkolót

A Real Madrid szerda este 2–1-re legyőzte a Benfica együttesét, és 3–1-es összesítéssel bejutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe. A továbbjutás ellenére az ünneplést súlyos botrány árnyékolta be a Santiago Bernabéu Stadion lelátóján történt incidens miatt.

Náci karlendítés a kezdés előtt – azonnali intézkedés

A mérkőzés előtti pillanatokban, amikor már fokozódott a hangulat a stadionban, a közvetítés kamerái egy olyan szurkolót mutattak, aki náci karlendítést tett a Cheering Stand szektor közelében. A felvétel percek alatt bejárta a világot.

A madridi klub gyorsan reagált: hivatalos közleményben tudatták, hogy az érintett személyt a biztonsági szolgálat a televíziós képek alapján azonosította, majd azonnali hatállyal kivezették a stadionból. A klub fegyelmi bizottsága megindította a kizárási eljárást.

A „Királyi Gárda” közleményében hangsúlyozta: határozottan elítél minden olyan gesztust és megnyilvánulást, amely gyűlöletet vagy erőszakot szít a sportban és a társadalomban.

Összecsapások a vendégszurkolók és a rendőrség között

A beszámolók szerint nemcsak politikai jellegű incidensek történtek: a Benfica szurkolói és a helyi rendfenntartó erők között is összetűzések alakultak ki a stadion környékén. Online terjedő videók szerint a rendőrség beavatkozott a kialakult rendbontás során, és egyes beszámolók alapján családok és gyerekek is a tumultus közelében tartózkodtak.

