Bognár István kiakadt a játékvezetőre: Ami nálunk kéz, az náluk nem!

MTK Budapest vs Puskás Akadémia FC

Szerinte nem csak a Puskás Akadémia elleni mérkőzésüket, hanem az egész hetüket tönkre tette a bíró.

Az NB I szombati játéknapján Nagy Zsolt büntetőjének köszönhtően nyert a Puskás Akadémia az MTK otthonában. A megítélt tizenegyesről a budapestiek támadójának, Bognár Istvánnak is megvolt a véleménye.

„Biztos elgondolkodnak ezen a kézszabályon, mert hetek óta minket szívatnak vele. Ami nálunk kéz, az náluk nem, ez így megy hetek óta. Nem tudok mit mondani. Nyilván gratulálok a Puskásnak, mert egy góllal jobbak voltak – fakadt ki Bognár István az M4 Sportnak a vitatott tizenegyes miatt, de nem csak a kezezéseket kérte számon. – Az oké, hogy tönkre tesznek megint egy mérkőzést, de most a jövő hetünkbe is belenyúltak. Az oké, hogy egy játékos hogy beszél egy bíróval, de azért őket sem kell félteni. Egy-két helyen már megoldották ezt a mikrofonozást, talán itt is meg lehetne egyszer-kétszer. Ezt a kézszabályt meg mindenki gondolja át, oda fújnak, ahova akarnak.”

A középpályás hozzátette, fél a keddi, Paks elleni meccstől, „majd meglátjuk, a kezek hova pattannak”.