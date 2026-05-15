Kiderült, Bognár György marad-e a Paks vezetőedzője - hivatalos!

A klubvezetés és a vezetőedző pénteki egyezsége értelmében a Paksi FC kispadján nem történik változás. A szerződéshosszabbítás formátuma követte az elmúlt évek bevált gyakorlatát: a felek ismét egy naptári évre, a 2026/2027-es szezon végéig szóló kontraktust írtak alá.

A döntés hátterében egyértelműen a klub történelmének eddigi legsikeresebb időszaka áll. Bognár György irányításával a Paks az elmúlt öt esztendőben három alkalommal is bejutott a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol mindháromszor a Ferencváros volt az ellenfél. A finálék közül a tolnaiak kettőt is sikerrel vettek: a 2023/2024-es és a 2024/2025-ös idényben egyaránt ők emelhették magasba a trófeát, zsinórban kétszer felülmúlva a fővárosi riválist.

A bajnoki szereplés szintén történelmi léptékű. A 2023/2024-es idényben szerzett ezüstérem után a 2024/2025-ös kiírásban bronzérmes lett a gárda. A jelenleg is zajló bajnokságban a csapatnak továbbra is a saját kezében van a sorsa, hogy ismét a legjobb három között végezzen, amivel sorozatban harmadszor vívhatná ki a nemzetközi kupaszereplés jogát.

Rövid időn belül tehát két meghatározó kulcsfigurája is hosszabbított az Atomvárosiakkal, csütörtökön a klubikon, Böde Dániel is a maradás mellett döntött, most pedig a vezetőedző jövője is eldőlt Pakson.

