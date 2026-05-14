Eldőlt Böde Dániel sorsa Pakson - hivatalos!

„Igazából most még gyorsabban ment, mint tavaly – mondhatni, körülbelül tíz másodperc alatt sikerült megegyeznünk a folytatásról. Jól érzem magam, fizikailag is jó állapotban vagyok, szeretek focizni. Rövid távon mindig nagy motiváció, amikor a góljaim után kifuthatok a gyermekeimhez. Ez egy olyan érzés, ami minden alkalommal plusz erőt ad. Hosszabb távon pedig ott van bennem a cél, hogy az örökranglistán megelőzzem Illés Bélát, aki már csak 13 mérkőzéssel áll előttem. De most a legfontosabb, hogy méltóan zárjuk ezt a szezont. Egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk, talán mondhatjuk, hogy az idei legfontosabb. Szeretnénk megszerezni a harmadik helyet, és szépen befejezni az évet”– nyilatkozta Böde a szerződés megkötését követően.

Böde Dániel 2006. szeptember 16-án, mindössze 19 évesen debütált a magyar élvonalban egy DVTK elleni hazai győzelem alkalmával. Azóta a bajnokság egyik legstabilabb és leghatékonyabb támadójává nőtte ki magát.

A rutinos csatár karrierje során eddig összesen tíz alkalommal ért el legalább 10 gólt egy adott szezonon belül. A jelenlegi kiírásban kevesebb mint 800 pályán töltött perc is elegendő volt számára ehhez, és az idényzáró, Diósgyőr elleni bajnokin ezt a számot még tovább növelheti. Pályafutása eddigi 527 NB I-es fellépésén összesen 172 gólt és 75 gólpasszt jegyzett.

Forrás: paksifc.hu

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.