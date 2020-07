Boér Gábor a ZTE vezetőedzője

„Ambiciózus, lendületes és sikerorientált szakember érkezett kispadunkra, aki az (egyik, a szerz.) legfiatalabb vezetőedzője lett” – írja a ZTE internetes oldala, így jelentette be a klub, hogy Boér Gábort nevezték ki a csapat vezetőedzőjének.

A helyzet nem volt egyszerű, hiszen a szakember június elején kötelezte el magát Kazincbarcikára, vagyis úgy távozott a klubtól, hogy egyetlen tétmeccsen sem irányíthatta a csapatot. A ZTE közleményében köszönetet is mondott az NB II-es klubnak, hogy elengedték a szakembert az élvonalba.

„Egy olyan edzőtől, aki még nem dolgozott NB I-ben nyilvánvalóan őszinte első mondatnak számít az, hogy megtiszteltetés egy ilyen nagy múltú csapat kispadját megkapni az első osztályban – nyilatkozta Boér Gábor a ZTE internetes oldalán. – Nem titkolom, mindig erre vágytam, ezért kezdtem edzősködni, ide akartam eljutni. Köszönöm Végh Gábor tulajdonos úrnak és Sallói István sportigazgatónak, hogy rám gondoltak, és bizalmat szavaztak nekem. Ehelyütt is meg kell köszönöm a Kazincbarcika FC tulajdonosának, Sztupák Péter úrnak a nagyvonalú hozzáállását, hiszen ő tette lehetővé, hogy élő szerződésem ellenére a ZTE hívására igent mondhassak. Ezzel le is zárnám a mondandómat, a megtiszteltetés és a köszönet kinyilvánítása után mostantól csak azzal szeretnék foglalkozni, amire szerződtem: dolgozni a ZTE sikeréért. A tulajdonos és a sportigazgató egyértelművé tette, hogy bíznak bennem és a stábomban, és semmi más dolgom nincs, mint bizonyítani azt, hogy kemény munkával egy fiatal magyar edző is sikeres lehet az első osztályban. Hiszek magamban, és a stábomban, azt, hogy most itt lehetünk a munkánknak köszönhetjük, tudjuk, hogy erre lehet csak alapozni, úgyhogy munkához is látunk.”

Boér Gábor kinevezését Sallói István indokolta meg a közleményben.

„Szeretek fiatal ambiciózus edzőknek lehetőséget adni, mert a kezdeti lendületük jó hatással lehet a játékosokra és az egész klubra. Nálam kezdett anno Csertői Aurél, Mészöly Géza, Bekő Balázs, Horváth Ferenc és hivatalosan Márton Gabi is, aki korábban már ugyan dolgozott az NB I-ben, de még nem hivatalosan. A tulajdonosunk, Végh Gábor is szereti az új arcokat, keresi a tehetséget akár edzőről, akár játékosról van szó. Boér Gabi munkásságát a tavalyi szezonunk óta figyeljük, én többször is beszélgettem vele szakmai kérdésekről. Meggyőző volt a munkája eddig is, csak az jelentett bökkenőt, hogy szerződése volt a Kazincbarcikával. Szerencsére a vezetői nagyon korrektek voltak és támogatták a fiatal szakembert a céljaiban és elengedték, amiért nagy köszönettel tartozunk nekik. Gábornak felvázoltuk a következő évekre elképzelt stratégiánkat, amellyel teljes mértékben azonosulni tud. Szeret fiatalokkal is dolgozni, de eredményorientált, így vele építjük fel közösen az új csapatunkat.“

Boér Gábor korábban Békéscsabán dolgozott először edzőként, a csapattal egy harmadik helyet ért el, majd hatodik volt az Előrével, ezt követően szerződtette a Győri ETO, amely aztán szezon közben szerződést bontott vele.

Nála csak Csizmadia Csaba fiatalabb az NB I-es edzők közül, a Budafok szakvezetője 1985-ben, Boér Gábor 1982-ben született.