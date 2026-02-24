Böde Dániel újabb fontos lépéssel közelebb a visszatéréshez

Böde Dániel a teljes téli felkészülést végigcsinálta, majd a törökországi edzőtábor után, az első hazai tréningeken érzett fájdalmat a vádlijában. A képalkotó vizsgálatok részleges izomszakadást mutattak ki. A rutinos támadó már megkezdte a könnyített futómunkát, a további terhelés mértékéről kontrollvizsgálat dönt.

„Most egy kontrollvizsgálat vár rám, de a héten már elkezdtem a kocogást és a futásokat is. A vizsgálat után derül ki, milyen mértékben terhelhetjük tovább a lábamat. A visszatérés pontos dátumát még nem tudom megmondani. Van, amikor jónak érzem a vádlimat, és van, amikor kevésbé - hullámzó, de azt mondják, az már jó” - fogalmazott nagyjából egy hete Böde Dániel.

Nos, mindenképp jó jelnek tűnik, hogy a Paksi FC Facebook-oldalán egy posztban megmutatta, hogy a klublegenda már labdával dolgozik.

Pontos időpont továbbra sincs a visszatéréssel kapcsolatban, de a paksi szurkolók már joggal bizakodhatnak.

