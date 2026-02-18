Helyzetjelentés adott a Paks: Böde Dániel megkezdte az edzéseket

A háttérben is komoly munka zajlik a Paksi FC keretében: több játékos is rehabilitáción dolgozik, hogy mielőbb visszatérhessen a pályára. Jelenleg Vas Gábor (váll), Böde Dániel (vádli), Kinyik Ákos (térd) és Galambos János (talpcsont) felépülése tart, mindannyian külön program alapján készülnek - írta honlapján a klub.

Böde Dániel a teljes téli felkészülést végigcsinálta, majd a törökországi edzőtábor után, az első hazai tréningeken érzett fájdalmat a vádlijában. A képalkotó vizsgálatok részleges izomszakadást mutattak ki. A rutinos támadó már megkezdte a könnyített futómunkát, a további terhelés mértékéről kontrollvizsgálat dönt.

„Most egy kontrollvizsgálat vár rám, de a héten már elkezdtem a kocogást és a futásokat is. A vizsgálat után derül ki, milyen mértékben terhelhetjük tovább a lábamat. A visszatérés pontos dátumát még nem tudom megmondani. Van, amikor jónak érzem a vádlimat, és van, amikor kevésbé - hullámzó, de azt mondják, az már jó” - fogalmazott Böde Dániel.

Vas Gábor még a Puskás Akadémia elleni szeptemberi bajnokin sérült meg, közvetlenül az egyenlítő találat után kellett lecserélni. A védő azóta átesett a szükséges vállműtéten, és rehabilitációja a tervek szerint halad. A konditermi munka után már futó- és labdás gyakorlatokat is végez, az elmúlt napokban pedig részben a csapattal készülhetett, bár a kontaktjáték még nem része az edzésmunkájának.

„Jól haladok a felépüléssel. Két hete voltam kontrollon, ahol mindent rendben találtak. Egyre többet tudok edzeni a csapattal, egyedül a kontaktok és a párharcok azok, melyekbe még szállhatok be. Remélem, hogy pár héten belül ez is meglesz, és minél előbb a csapat rendelkezésére tudok állni” - adott helyzetjelentést Vas Gábor.

Galambos János az edzőtábort követő egyik hazai edzésen, egy rossz mozdulat után szenvedett sérülést. A vizsgálatok külső talpéltörést állapítottak meg, műtétre azonban nem volt szükség. A fiatal csatár lábáról már lekerült a gipsz, a következő hetekben rögzítő segíti a gyógyulását, majd ezt követően kezdheti meg az egyéni futó- és erősítőmunkát.

„Egyre jobb állapotban érzem magam, a gipsz leszedése után előreláthatólag két hétig rögzítőben leszek, és csak ezt követően kezdhetem el egyénileg a kocogást, és az erősítést. Reményeim szerint másfél hónap múlva már teljesen a csapat rendelkezésére tudok állni” - mondta Galambos János.

Kinyik Ákos a ŁKS Łódź elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg: a 30. percben egy vétlen szituáció után maradt a földön, és nem tudta folytatni a játékot. A részletes orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy a jobb térdében elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, így műtéti beavatkozásra volt szükség. Az operáció sikeres volt, a védő már mankó nélkül közlekedik, és megkezdte a gyógytornát.

„Még nagyon az elején járunk a dolgoknak, de a gyógytornát már elkezdtük. A sétálás szerencsére egyre stabilabb, jelenleg a combizmok erősítésén van a hangsúly. Várhatóan még egy-két hónapot a teremben dolgozunk, és ha minden a tervek szerint alakul, utána megkezdhetjük a kinti munkát is” - adott helyzetjelentést Kinyik Ákos.

A paksiaknál tehát a rehabilitációs munka is folyamatos, és bár pontos visszatérési dátum egyelőre egyik játékos esetében sem ismert, mindannyian a visszatérésen dolgoznak.

