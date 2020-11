BL: öt hely elkelhet kedden

A még kiadó hat továbbjutó helyből öt elkelhet a labdarúgó ötödik fordulójának keddi játéknapján.

A címvédő négyesében már csak egy hely szabad a továbbra is százszázalékos bajorok mögött. Ezt most az Atlético Madrid szerezheti meg, de ehhez hazai pályán éppen a német sztárcsapatot kellene felülmúlnia, úgy, hogy közben a Lokomotiv Moszkva pontot veszít Szoboszlai Dominik együttese, a Salzburg ellen. A Bayern több mint másfél éve, 2019 márciusában maradt alul legutóbb a BL-ben, akkor a búcsúztatta a nyolcaddöntőben, azóta viszont mind a 15 találkozóját megnyerte. A Salzburg ugyan sereghajtó a csoportban, de ha győz az orosz fővárosban, feljön a harmadik helyre és akár még a továbbjutásra is maradhat esélye. A magyar válogatott támadó középpályása kifejezetten jó formában várja a moszkvai találkozót, ugyanis a hétvégi fordulóban mesterhármast ért el a St. Pölten ellen 8-2-re megnyert osztrák bajnokin.

A B jelű négyesben a gyenge rajt ellenére a Real Madridnak a továbbjutás kiharcolásához nem kell mást tennie, mint győzni a Sahtar Donyeck vendégeként. Az ukrán csapat a nyitókörben hatalmas meglepetésre elvitte a három pontot Spanyolországból. A csoportban élen álló Borussia Mönchengladbach még jobb helyzetből várja a folytatást, ugyanis számára már a döntetlen is elég a nyolcaddöntős szereplés kivívásához, amennyiben a Sahtar nem győz spanyol riválisa ellen.

Több csapat

A C csoportban egy hely kiadó a százszázalékos mögött. Ezt nagy valószínűséggel a Porto szerzi meg, amelynek az is elég, ha hazai pályán pontot szerez a listavezető ellen, vagy ha az Olimpiakosz nem győz az Olympique Marseille vendégeként.

A legszorosabb a D csoport, amelyben három csapat csatázik a legjobb 16 közé kerülésért. Az ötödik körben csak a tavaly győztes Liverpool harcolhatja ki a továbbjutást, ehhez le kell győznie a vendég Ajax Amsterdamot. Ugyanakkor vereség esetén egészen a harmadik helyig visszaeshetnek az angolok, mivel a hollandok megelőzik őket, s ha az Atalanta érvényesíti a papírformát a pont nélkül álló Midtjylland ellen, akkor az olaszok is.