BL: nyert és továbbjutott a Manchester City

Egy szűk siker is elég volt ahhoz, hogy a továbbjusson a C-csoportjából, a Mönchengladbach simány győzött.

Pep Guardiola csapata Foden góljával győzött az Olimpiakosz Pireusz vendégeként. Az angol együttes gólja a 36. percben született és érdemes mefigyelni, hogy Sterling miként hozta helyzetbe a társát.

Ez a gól és ez a siker elég volt ahhoz, hogy a City bejusson a legjobb 16 közé.

A Mönchengladbach simábban nyert, de egyelőre még szó sincs továbbjutásról. A találkozó legszebb jelenetét az első félidő hosszabbításában jegyezhetük fel, amikor Embolo ollózott a Sahtar kapujába.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world