Goal.com
LiveJegyek
Live Scores, Stats, and the Latest News
Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
C. Kovács Attila

Szoboszlai Dominik elárulta, hogy szerinte ki nyeri a budapesti BL-döntőt + videó

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
Bajnokok Ligája
Szoboszlai Dominik

A magyar válogatott és a Liverpool sztárja, Szoboszlai Dominikot kérdezték a Bajnokok Ligája-döntő előtt, hogy szerinte a PSG vagy az Arsenal nyeri meg a budapesti finálát. A magyar válogatott csapatkapitánya egyértelmű választ adott. Mutatjuk, mit vár Szoboszlai Dominik a BL-döntőtől!

Szombaton 18 órától Budapesten rendezik az európai topfutball legjobban várt mérkőzését, a Bajnokok Ligája döntőjét. Ennek kapcsán kerdezték meg Szoboszlai Dominikot, milyen mérkőzésre számít, szerinte melyik csapat nyeri meg a sorozatot.

A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, hogy mindkét csapat ellen játszott az idény során, így van viszonyítási alapja, és szerinte a francia PSG fogja megnyerni a sorozatot.

A Szoboszlaival készült teljes interjú:


Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik is pályára lép a BL-döntő hétvégéjén Budapesten.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Bajnokok Ligája
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés