A Juventus szerződést kínál a Manchester City rutinos sztárjának

Luka Modric és Kevin De Bruyne nyomdokaiba léphet Bernardo Silva, aki szintén szerződése lejártával igazolhat Olaszországba. A portugál középpályásért a Juventus érdeklődik, méghozzá elég komolyan – adta hírül a Gazzetta dello Sport.

A portál úgy tudja, hogy az Öreg Hölgy hajlandó lenne évenkénti hétmillió eurós fizetést adni Silvának. A tervezett szerződés három évig kötné a klubhoz, amiről már tájékoztatta is a vezetőség a játékos ügynökét, Jorge Mendest.

Bár a kontraktus meglehetősen hosszú ahhoz képest, amilyet a 30 év feletti játékosokkal szokott kötni a Juventus, ebben az esetben hajlandó kivételt tenni az együttes – írja a Gazzetta dello Sport.

Silva Manchester Cityvel kötött szerződése 2026 nyarán lejár, így attól kezdve ingyen leigazolhatja bármelyik együttes, sőt, a téli átigazolási időszak óta már szabadon is tárgyalhatnak vele.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.