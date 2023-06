Benzema távozik, de Ancelotti már meg is nevezte lehetséges utódját

Egy év van hátra a szerződéséből, klubja még most tudja pénzért eladni.

Karim Benzema távozása után megnyílt több támadó előtt is az út, hogy a Real Madridhoz szerződjön első számú csatárnak.

A Real Madrid vezetőedzőjének pedig konkrét elképzelése van arról, hogy kivel pótolná a távozó franciát. Carlo Ancelotti részt vett Florentino Perez elnök és Jose Angel Sanchez vezérigazgató találkozóján a klub Valdebebas edzőpályáján csütörtökön.

Az olasz edző itt mondta el, hogy szeretné, ha Harry Kanet igazolná le a Királyi Gárda. Az angol válogatott támadónak 2024-ig szóló szerződése van és már többször is megírták az angol sajtóban, hogy most lehet a legnagyobb lehetősége arra, hogy egy másik csapatban is kipróbálja magát.

A Kane körüli pletykákra reagált Ancelotti a szombati sajtótájékoztatóján.

„Mindig is mondtam, hogy Kane nagyszerű játékos, de a Tottenhamben játszik, és tisztelnünk kell a játékost és a Tottenhamet.”

-mondta el a vezetőedző.

Az Athletic korábban már beszámolt a Manchester United régóta fennálló érdeklődéséről – de az még kétséges, hogy a Tottenham elnöke, Daniel Levy jóváhagyja-e az eladást. A Tottenham nem akarja eladni Kane-t, de jövő nyáron lejár a szerződése, és ingyen távozhat.

A Real Madridnál már a héten nagy kisöprésbe kezdtek: szerződést bontottak Marianóval és Hazarddal, illetve ingyen elengedték Asensiót.

Forrás: The Athletic