HIVATALOS: Szerződést bontott belga játékosával a Real Madrid!

Sérülések sora miatt sosem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A Real Madrid hivatalos közleményben tudatta: szerződést bontott Eden Hazarddal.

A belga támadó 2019-ben 115 millió euróért érkezett a Real Madridhoz. A most 32 éves játékost akkor Cristiano Ronaldo pótlására igazolták, sőt a hetes mezszámot is megkapta. A sérülésekkel tarkított madridi karrierje megnehezítette a beilleszkedést és a folyamatos játéklehetőséget is. Az idén is már csak epizódszerepek jutottak, mindössze tíz mérkőzésen lépett pályára.

"A Real Madrid CF és Eden Hazard megállapodott, hogy a játékost 2023. június 30-tól elengedik a klubtól.

Eden Hazard négy szezonon keresztül volt tagja a klubnak, melyben 8 címet nyert: 1 Bajnokok Ligáját, 1 klubvilágbajnokságot, 1 európai szuperkupát, 2 liga, 1 királykupát és 2 spanyol szuperkupát.

A Real Madrid szeretné kifejezni szeretetét Eden Hazard iránt, és sok szerencsét kíván neki és egész családjának ebben az élete új szakaszában."

Eden Hazard szabadúszó lett, piaci értéke már csak 5 millió euró a Transfermarkt szerint.