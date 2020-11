Bendtner nem hitt a szemének: tizenketten dohányoztak a Juve öltözőjében

Nicklas Bendtner, a korábbi játékosa megdöbbentő dolgokat árult el a csapatról a BBC Radio 5 adásában.

„Az első nap a Juvénál nem találtam a csapattársaimat. Kerestem őket mindenhol, de nem voltak sehol. Aztán megtaláltam őket: tizenketten cigiztek, kávéztek, nevetgéltek és viccelődtek a zuhanyzóban. Vicces volt”

Arra is volt magyarázat, hogy ez miért nem jelentett problémát.

„A vezetők összeveszhettek volna Buffonnal, vagy Pirlóval, de mit mondtak volna két ilyen embernek. Ha megnézed a pályafutásokat és hogy mennyire profik. Ugyanakkor az amit a pályán mutattak és az amit az öltözőben láttam hihetetlen távolságban volt egymástól, de senki sem vetette fel a dohányzás problémáját.”

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world