A Bayern München a Bundesliga helyett, ismét a nemzetközi piacról próbál erősíteni. Ezúttal egy jól csengő futballista neve került előtérbe. A GOAL angol nyelvű kiadása szerint a német klub azonban nem a Paris Saint-Germain sztárjára, Hvicsa Kvaracheliára vetett szemet, hanem 16 éves öccse, Tornike iránt érdeklődik, aki a Georgiában szereplő Dinamo Tbiliszi utánpótlásában futballozik, és már a felnőtt keretbe is bekerült.

A beszámolók szerint a fiatal játékos már Münchenbe utazott, ahol a Bayern vezetőivel egyeztetett, és megismerhette a klub infrastruktúráját is. A támadó georgiai U17-es válogatottjának is tagja, és hazájában az egyik legnagyobb ígéretként tartják számon.

A történet külön érdekessége, hogy bátyja éppen a Bayern München ellen lép pályára a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján. A párharc első meccsét a PSG 5–4-re nyerte egy rendkívül látványos összecsapáson.

A sajtóinformációk szerint Tornike szerepe a Bayern jövőbeli utánpótlás- vagy fejlesztési terveiben merülhet fel, ugyanakkor az európai szabályozás miatt a klub jelenleg nem is tudná leigazolni, mivel kiskorú, nem EU-s játékosról van szó.

A Kvarachelia-család így rövid időn belül kétszer is középpontba került Münchenben: előbb a PSG-sztár teljesítménye miatt, most pedig az öccse lehetséges jövője okán.

