A 19 éves középpályás az elmúlt hónapokban robbant be a köztudatba. A Hannover színeiben alapemberré vált, a szezonban szinte minden mérkőzésen pályára lépett, teljesítményével pedig a Bundesliga 2. egyik legígéretesebb fiataljává nőtte ki magát. Fejlődése különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy alig több mint egy éve került kölcsönbe Münchenből.
A Bayern lépése stratégiai jelentőségű: a klub ugyan átengedte volna a játékost 1 millió euróért, de a szerződésben rögzített visszavásárlási jog révén végül magasabb összegért, ám továbbra is kedvező feltételekkel szerezte vissza - számolt be erről a GOAL angol nyelvű oldala. Ez arra utal, hogy a szakmai stáb komoly potenciált lát benne.
Nem véletlenül. Az új vezetőedző, Vincent Kompany már jelezte, hogy a nyári felkészülés során közelebbről is szemügyre veszi a fiatal középpályást. Aseko három góllal és öt gólpasszal hívta fel magára a figyelmet, de ennél is fontosabb az a taktikai fegyelem és technikai stabilitás, amelyet játékában mutat.
A kérdés már csak az, hogy lesz-e helye Münchenben. A klubnál jelentős középpályás-átalakítás körvonalazódik, és könnyen lehet, hogy Leon Goretzka távozása nyithat ajtót előtte. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy a Bayern üzleti szempontból tekint a játékosra: egy erős nyári ajánlat esetén komoly haszonnal értékesíthetik.
A sportigazgató, Christoph Freund mindenesetre egyértelművé tette: a klub figyelemmel kíséri a fejlődését, és értékeli azt a mentalitást, amelyet a pályán mutat.
Miközben szerda este egy, már az első felvonás után lefutottnak mondható Bajnokok Ligája-párharc zajlott az Atalanta ellen, a Bayern már a következő idény keretét is formálja. Noel Aseko visszatérése pedig könnyen lehet, hogy nem csupán egy üzleti döntés, hanem egy újabb saját nevelésű játékos felemelkedésének kezdete Münchenben.
