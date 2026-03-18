Goal.com
Live
Hannover 96 AsekoGetty Images
Horváth Róbert Gábor

A Bayern visszavásárolta Asekót – kulcsszerep juthat neki a nyári átalakulásban

Mozgalmas napokat él a Bayern München: miközben a bajorok a UEFA Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján az Atalanta ellen lépnek pályára, a klubvezetés már a jövőt építi. Ennek egyik első jele, hogy a német rekordbajnok aktiválta visszavásárlási opcióját, és 2,5 millió euróért visszahozta Noel Asekót a Hannover 96 együttesétől.

A 19 éves középpályás az elmúlt hónapokban robbant be a köztudatba. A Hannover színeiben alapemberré vált, a szezonban szinte minden mérkőzésen pályára lépett, teljesítményével pedig a Bundesliga 2. egyik legígéretesebb fiataljává nőtte ki magát. Fejlődése különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy alig több mint egy éve került kölcsönbe Münchenből.

A Bayern lépése stratégiai jelentőségű: a klub ugyan átengedte volna a játékost 1 millió euróért, de a szerződésben rögzített visszavásárlási jog révén végül magasabb összegért, ám továbbra is kedvező feltételekkel szerezte vissza -  számolt be erről a GOAL angol nyelvű oldala. Ez arra utal, hogy a szakmai stáb komoly potenciált lát benne.

Nem véletlenül. Az új vezetőedző, Vincent Kompany már jelezte, hogy a nyári felkészülés során közelebbről is szemügyre veszi a fiatal középpályást. Aseko három góllal és öt gólpasszal hívta fel magára a figyelmet, de ennél is fontosabb az a taktikai fegyelem és technikai stabilitás, amelyet játékában mutat.

A kérdés már csak az, hogy lesz-e helye Münchenben. A klubnál jelentős középpályás-átalakítás körvonalazódik, és könnyen lehet, hogy Leon Goretzka távozása nyithat ajtót előtte. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy a Bayern üzleti szempontból tekint a játékosra: egy erős nyári ajánlat esetén komoly haszonnal értékesíthetik.

A sportigazgató, Christoph Freund mindenesetre egyértelművé tette: a klub figyelemmel kíséri a fejlődését, és értékeli azt a mentalitást, amelyet a pályán mutat.

Miközben szerda este egy, már az első felvonás után lefutottnak mondható Bajnokok Ligája-párharc zajlott az Atalanta ellen, a Bayern már a következő idény keretét is formálja. Noel Aseko visszatérése pedig könnyen lehet, hogy nem csupán egy üzleti döntés, hanem egy újabb saját nevelésű játékos felemelkedésének kezdete Münchenben.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés
0