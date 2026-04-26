Döntöttek a Bayernnél, az idény végén távozik a gólvágó támadó!

A Bayern München végleges döntést hozott Nicolas Jackson jövőjéről: a bajor klub nem kívánja végleg megszerezni a csatárt, aki az idényt kölcsönben töltötte a Chelsea játékosaként.

Bár a szenegáli támadó megbízható alternatívának bizonyult Harry Kane mögött, a klub sportigazgatója, Max Eberl megerősítette, hogy a jelenlegi tervek szerint a támadó a szezon végén visszatér Londonba. A sportvezető a ZDF-Sportstudio műsorában beszélt arról, hogy a Bayern nem aktiválja a játékos szerződésében szereplő vásárlási opciót, és jelenleg egy újabb kölcsönszerződés sem szerepel a klub tervei között. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Jackson számára lezárul az Allianz Arénában töltött időszak.

A 24 éves támadó tavaly nyáron, egy összetett átigazolási folyamat végén érkezett Münchenbe azzal a feladattal, hogy tehermentesítse Kane-t, és megfelelő mélységet adjon a támadósornak. Bár nem számított állandó kezdőnek, amikor lehetőséget kapott, rendre hasznosan futballozott. Jackson statisztikái is meggyőzőek: 29 tétmérkőzésen 10 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott, ráadásul az utóbbi időszakban különösen jó formába lendült, hiszen legutóbbi öt bajnoki fellépésén négyszer is betalált. A múlt hétvégén a Mainz elleni 4–3-as győzelem során is ő szerezte azt a gólt, amely elindította a Bayern fordítását.

A csapat vezetőedzője, Vincent Kompany állítólag nagyra értékelte Jackson munkamorálját és profizmusát, a klubvezetés azonban hosszabb távon a pénzügyi stabilitást helyezte előtérbe. A játékos végleges megszerzése ugyanis mintegy 65 millió euróba került volna, amit a Bayern túl magas összegnek tartott egy cserecsatár szerepkörére.

Jackson szerepe így is fontos volt a szezon során: hozzájárult a bajnoki cím megszerzéséhez, valamint ahhoz is, hogy a Bayern bejusson a Német Kupa döntőjébe. Ez azonban nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy a klub hosszú távon is elkötelezze magát mellette, így Manuel Neuerrel ellentétben, a támadó jövője már eldőlt Münchenben.

A játékos várható visszatérésének híre a Chelsea háza táján sem feltétlenül rossz hír. A londoni klub legendája, John Obi Mikel nemrég arról beszélt, hogy a csapat támadójátékából hiányzik Jackson fizikális jelenléte és intelligens összjátéka. A következő hetekben eldőlhet, hogy Jackson valóban új esélyt kap-e a Stamford Bridge-en, vagy a Chelsea más megoldást keres számára a nyári átigazolási időszakban.

