Goal.com
Live
Bayern Munich's Portuguese defender #22 Raphael Guerreiro
GOAL

Hivatalos: távozik a Bayern egyik legmegbízhatóbb játékosa

Bayern München
Véget ér a müncheni kaland Raphael Guerreiro számára, a Bayern München hétfőn hivatalosan megerősítette, hogy nem hosszabbítják meg a játékos idény végén lejáró szerződését. A portugál futballista három év után távozik Münchenből, ahol kulcsszerepet játszott több trófea megszerzésében.

A Bayern München hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy közös megegyezéssel nem hosszabbít szerződést Raphael Guerreiroval. A 32 éves portugál válogatott játékos így 2026 júniusában távozik az Allianz Arénából, lezárva egy sikeres, hároméves müncheni időszakot, amely 2023 nyarán, a Borussia Dortmundtól való érkezésével kezdődött.

Guerreiro a Bayern színeiben megbízható teljesítményt nyújtott, és részese volt a klub Bundesliga-győzelmének, valamint a Német Szuperkupa megnyerésének is. A felek döntése egyetértésben született meg, a müncheniek sportigazgatója, Max Eberl külön is méltatta a portugál futballista pályán és azon kívül nyújtott hozzájárulását. Kiemelte, hogy Guerreiro profizmusa és személyisége fontos szerepet játszott az öltözői légkör alakításában, még a klub átalakulásának időszakában is.

Németország 1
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Bayern München crest
Bayern München
FCB

„Szeretnénk megköszönni Raphának az együtt töltött időt: a pályán mindig lehetett rá számítani, emellett pedig az ilyen karakterek minden öltözőt gazdagítanak. A vele folytatott beszélgetések bizalomra és kölcsönös megértésre épültek. Most közösen a szezon hátralévő céljaira koncentrálunk, és még sok mindent szeretnénk elérni együtt” – fogalmazott Eberl.

Guerreiro érkezése óta afféle „svájci bicskaként” szolgálta a Bayern szakmai stábját: eddig 89 mérkőzésen lépett pályára, 12 gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott. Sokoldalúsága kiemelkedő erényének bizonyult, hiszen balhátvédként, szélsővédőként és a középpálya tengelyében is bevethető volt. A jelenlegi idényben 23 találkozón kapott lehetőséget – ebből kilencszer kezdőként –, és négy gólt jegyzett.

Elképzelhető, hogy nem Guerreiro lesz az egyetlen távozó nyáron a bajoroktól: Michael Olise iránt számos topcsapat érdeklődik, még akkor is, ha a müncheniek világosan kijelentették, hogy a támadó nem eladó.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés