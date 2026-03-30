Hivatalos: távozik a Bayern egyik legmegbízhatóbb játékosa

A Bayern München hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy közös megegyezéssel nem hosszabbít szerződést Raphael Guerreiroval. A 32 éves portugál válogatott játékos így 2026 júniusában távozik az Allianz Arénából, lezárva egy sikeres, hároméves müncheni időszakot, amely 2023 nyarán, a Borussia Dortmundtól való érkezésével kezdődött.
Guerreiro a Bayern színeiben megbízható teljesítményt nyújtott, és részese volt a klub Bundesliga-győzelmének, valamint a Német Szuperkupa megnyerésének is. A felek döntése egyetértésben született meg, a müncheniek sportigazgatója, Max Eberl külön is méltatta a portugál futballista pályán és azon kívül nyújtott hozzájárulását. Kiemelte, hogy Guerreiro profizmusa és személyisége fontos szerepet játszott az öltözői légkör alakításában, még a klub átalakulásának időszakában is.
„Szeretnénk megköszönni Raphának az együtt töltött időt: a pályán mindig lehetett rá számítani, emellett pedig az ilyen karakterek minden öltözőt gazdagítanak. A vele folytatott beszélgetések bizalomra és kölcsönös megértésre épültek. Most közösen a szezon hátralévő céljaira koncentrálunk, és még sok mindent szeretnénk elérni együtt” – fogalmazott Eberl.
Guerreiro érkezése óta afféle „svájci bicskaként” szolgálta a Bayern szakmai stábját: eddig 89 mérkőzésen lépett pályára, 12 gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott. Sokoldalúsága kiemelkedő erényének bizonyult, hiszen balhátvédként, szélsővédőként és a középpálya tengelyében is bevethető volt. A jelenlegi idényben 23 találkozón kapott lehetőséget – ebből kilencszer kezdőként –, és négy gólt jegyzett.
Elképzelhető, hogy nem Guerreiro lesz az egyetlen távozó nyáron a bajoroktól: Michael Olise iránt számos topcsapat érdeklődik, még akkor is, ha a müncheniek világosan kijelentették, hogy a támadó nem eladó.
