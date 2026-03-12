Bajban a Barca? Yamal nem edzett a társakkal

A FC Barcelona megkezdte a felkészülést a hétvégi bajnoki mérkőzésre, ám a csütörtöki edzésen hiányzott a katalánok fiatal sztárja, Lamine Yamal. A Mundo Deportivo beszámolója szerint az Európa-bajnok támadó nem vett részt a csapat első tréningjén a Newcastle United elleni találkozót követően, amelyen a 95. percben szerzett büntetővel mentette döntetlenre csapatának BL-nyolcaddöntő első felvonását. A klub tájékoztatása szerint a fiatal támadó általános rossz közérzet miatt maradt ki az edzésből.

A Barcelona orvosi stábja ugyanakkor nem tart attól, hogy a játékos kihagyja a hétvégi bajnokit. A jelenlegi állapotfelmérések alapján a támadó szereplése nem került veszélybe a vasárnapi, Sevilla elleni mérkőzésen.

Közben egy másik játékos, Eric Garcia is külön program szerint készül. A védő kisebb panaszok miatt már a Newcastle elleni mérkőzésen sem lépett pályára, és most is speciális kezelést kap annak érdekében, hogy teljesen felépülve állhasson rendelkezésre a találkozón, amelyet a Spotify Camp Nou stadionban rendeznek.

A Barcelona szakmai stábja abban bízik, hogy mindkét játékos bevethető lesz a Sevilla elleni rangadón, amely fontos lehet a katalánok számára a bajnoki versenyfutásban.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.