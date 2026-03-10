BL: az utolsó pillanatban jött a dráma, a Barcelona nem tudott előnyt szerezni a Newcastle ellen

A Barcelona zsinórban négy megnyert tétmeccs után érkezett a St' James Parkba, a Newcastle otthonába a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, ahol a hektikus formában lévő Szarkák ellen próbált meg megnyugtató előnyt kiharcolni a barcelonai visszavágóra.

Az első félidőt rendkívül erősen kezdte a Newcastle, folyamatosan nyomást tudott helyezni a Barcelonára a hazai csapat, ami ugyan nagy lehetőségekben nem, inkább szögletekben realizálódott. A Barcelona a félidő végére átvette az irányítást, ám Hansi Flick együttese sem tudott ziccert kialakítani Aaron Ramsdale kapuja előtt, így gól nélküli állással vonulhattak pihenőre a felek.

A második félidőre sem sikerült felpörögnie a katalánok, a labda többet volt a vendégeknél, több lövése viszont a Newcastle-nek volt. A meccs kétharmadánál jött először igazán nagy Barca-helyzet, Lewandowski azonban mellé lőtte ígéretes lehetőségét. Majd eljött Harvey Barnes ideje: a 74. percben még csak kapufáig jutott az angol válogatott szélső, a 86. percben már nem hibázott: Murphy beadására teljesen üresen érkezett a Newcastle támadója, és hiába ért bele a labdába Joan García, már csak besegíteni tudta a hazaiak vezető gólját, 1-0. Itt azonban nem volt vége: az utolsó utáni pillanatban, a 96. percben Lamine Yamal értékesített egy megítélt büntetőt, amivel elkerülte a vereséget a Barcelona, 1-1.

Bajnokok Ligája nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

Newcastle United 1-1 Barcelona

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.