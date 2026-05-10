Saját csapatuk buszára támadtak Barcelona-szurkolók az El Clásico előtt + VIDEÓ

A futballvilág egyik, ha nem a legnagyobb rangadója, az El Clásico mindig felfokozott hangulatban telik, ám most a kezdősípszó előtt ez már erőszakosságba fordult át: a hazai szurkolók egy csoportja mindkét csapat buszát megrongálta, mielőtt azok befutottak volna a Camp Nou-hoz - írja a Marca.

A történet legbizarabb pillanata az volt, amikor a Barcelona ultrái a saját csapatuk buszát vették célba, ugyanis a pirotechnikai eszközökből származó füst miatt nem volt mindenkinek egyértelmű, melyik együttes járműve futott be a stadionhoz.

Amikor aztán a madridiak busza is megérkezett, a támadás már tudatosabban működött. A különböző repülő tárgyak következtében a jármű egyik ablaka be is tört, de személyi sérülésről nem érkeztek információk.

Ugyan nehéz megítélni, ezek a jelenetsorok milyen hatással voltak a madridi játékosokra, annyi bizonyos, az első félidő nem sikerült jól vendég szempontból, ugyanis a Barcelona Marcus Rashforrd és Ferrán Torres találataival 2-0-ra vezet a félidőben a Real Madrid ellen.

