A Barcelona elérte a célját: Kovács István már nem vezet meccset a BL-ben

Az UEFA drasztikus döntést hozott: a vitatott ítéletek után azonnali hatállyal levette a Bajnokok Ligája hátralévő részéről Kovács István játékvezetőt, akinek hibái komoly felháborodást váltottak ki a FC Barcelona–Atlético Madrid BL-negyeddöntő után.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a hírek szerint felfüggesztette Kovács István játékvezetőt Bajnokok Ligája idei szezonjának hátralévő részére, miután komoly vitákat kiváltó döntéseket hozott a szerdai, Barcelona-Atlético Madrid mérkőzésen, amelyet 2-0-ra a vendégek nyertek.

A találkozót több vitatott ítélet is beárnyékolta, köztük egy kiállítás és egy elmaradt tizenegyes, ami különösen feldühítette a katalánok vezetőedzőjét, Hansi Flicket. A sajtóértesülések szerint a romániai magyar játékvezető az idényben már nem kap több Bajnokok Ligája-mérkőzést, miután az európai szövetség elégedetlen volt a negyeddöntős párharc első mérkőzésén nyújtott teljesítményével.

A döntés középpontjában egy kulcsfontosságú fegyelmi szituáció állt: a Barcelona fiatal védője, Pau Cubarsí először csak sárga lapot kapott Giuliano Simeone elleni szabálytalanságáért, majd a VAR jelzésére a játékvezető piros lapra módosította az ítéletet. Az UEFA illetékesei ezt súlyos hibának értékelték, mivel szerintük a kiállítást már a pályán meg kellett volna ítélni. A spanyol sajtó szerint ez a döntés vezetett oda, hogy Kovácsot kivették az elit játékvezetői keretből a sorozat hátralévő szakaszára.

Miközben az UEFA elsősorban a kiállítás kezelését kifogásolta, Flick inkább egy másik jelenet miatt volt dühös. A német szakember azt sérelmezte, hogy a játékvezetők nem ítéltek tizenegyest, amikor Marc Pubill kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül egy rövid kirúgást követően, amelyet Juan Musso végzett el.

„Nem értem, miért nem avatkozott közbe a VAR” – nyilatkozta Flick. – „Mindannyian hibázunk, de akkor mi értelme van a videóbírónak? Ez tizenegyes, második sárga és piros lap kellett volna legyen. Ilyen nem történhet meg.”

