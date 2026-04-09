FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Bózsik Tamás

Fellebbezhet az elmaradt tizenegyes és kiállítás miatt az UEFA-nál a Barcelona

A Barcelona meglehetősen elégedetlen volt Kovács István játékvezetésével az Atletico Madrid elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő odavágóján, amelyet 2-0-ra elvesztettek a katalánok. A történtek miatt nem várt lépésre szánhatják rá magukat.

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, Marc Pubill nem mindennapi kezezését sem a nagykárolyi születésű Kovács István játékvezető, sem a VAR-szobában ülő kollégái nem vették észre. Csak tovább borzolta a kedélyeket, hogy a spanyol védőnek az lett volna a második sárga lapja, ami miatt ki kellett volna állítani. Igaz, végül mind a tizenegyes, mind a kiállítás elmaradt. 

A SER Sport beszámolója szerint a gránátvörös-kékek emiatt fellebbezést nyújthatnak be az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) - szúrta ki Fabrizio Romano. 

Az odavágót végül a több mint egy félidőt emberelőnyben játszó Matracosok nyerték meg 2-0-ra, így a Barcelonának a Metropolitanóban kell megpróbálkoznia a fordítással. 

