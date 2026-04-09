Történt ugyanis, hogy az 54. percben kirúgást végezhetett el az Atletico Madrid, amit Musso láthatóan meg is tett: az álló labdát oda passzolta a mellette álló Marc Pubillnak.

Csakhogy ezt követően a spanyol játékos kézzel megállította a labdát, és – ahogyan az az elitfutballban szokás – középhátvédként ő maga végezte el a kirúgást. Ez viszont a szabályok értelmében kezezésnek minősült, mivel már játék az argentin hálóőr korábban már játékba hozta a labdát.

Ráadásul Pubillnak ekkor már volt egy sárga lapja, így második sárga kártyával ki kellett volna állítani.

Végül néma maradt Kovács sípja, illetve a VAR-szobában sem látták szabálytalannak a történteket, ami hatalmas felháborodást okozott a spanyol sajtóban és a Barcelona-szurkolók körében.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Hansi Flick is elmondta a véleményét – a sokak szerint – elmaradt tizenegyesről.

„Nem értem, mi más történhet egy olyan helyzetben, amikor a kapus játékba hozza a labdát, a védő kézzel megállítja, majd tovább játszik, mint egyértelmű 11-es. A büntető mellett ez sárga lap is, és mivel ez a második volt Pubillnak, ki kellett volna állítani. A VAR megmagyarázhatná, miért nem vizsgálták az esetet. Rossz, igazságtalan érzés”

- vélekedett a német szakvezető.

Mindenesetre a Barcelona kétgólos hátrányból várja a visszavágót, és a Metropolitanóban kell kiharcolnia a továbbjutást.

