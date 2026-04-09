FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP
Bózsik Tamás

Elképesztő játékvezetői hiba: büntetőt kellett volna kapnia a Barcelonának az Atletico Madrid ellen? + VIDEÓ

Bajnokok Ligája

A szerda esti Barcelona–Atletico Madrid Bajnokok Ligája-negyeddöntő 2-0-s vendég győzelemmel zárult. Igaz, alakulhatott volna másképpen is a találkozó, ha a nagykárolyi születésű játékvezető, Kovács István kiszúrja Marc Pubill nem mindennapi kezezését a tizenhatoson belül.

Történt ugyanis, hogy az 54. percben kirúgást végezhetett el az Atletico Madrid, amit Musso láthatóan meg is tett: az álló labdát oda passzolta a mellette álló Marc Pubillnak.

Csakhogy ezt követően a spanyol játékos kézzel megállította a labdát, és – ahogyan az az elitfutballban szokás – középhátvédként ő maga végezte el a kirúgást. Ez viszont a szabályok értelmében kezezésnek minősült, mivel már játék az argentin hálóőr korábban már játékba hozta a labdát. 

Ráadásul Pubillnak ekkor már volt egy sárga lapja, így második sárga kártyával ki kellett volna állítani. 

Végül néma maradt Kovács sípja, illetve a VAR-szobában sem látták szabálytalannak a történteket, ami hatalmas felháborodást okozott a spanyol sajtóban és a Barcelona-szurkolók körében. 

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Hansi Flick is elmondta a véleményét – a sokak szerint – elmaradt tizenegyesről. 

„Nem értem, mi más történhet egy olyan helyzetben, amikor a kapus játékba hozza a labdát, a védő kézzel megállítja, majd tovább játszik, mint egyértelmű 11-es. A büntető mellett ez sárga lap is, és mivel ez a második volt Pubillnak, ki kellett volna állítani. A VAR megmagyarázhatná, miért nem vizsgálták az esetet. Rossz, igazságtalan érzés”

- vélekedett a német szakvezető. 

Mindenesetre a Barcelona kétgólos hátrányból várja a visszavágót, és a Metropolitanóban kell kiharcolnia a továbbjutást. 

Kapcsolódó

Pánik a Camp Nou-nál: szurkolók sérültek meg a Barcelona - Atlético meccs előtt + VIDEÓ

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

