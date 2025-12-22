Topligás klubok figyelik a fiatal magyar kapust

A mindig jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, hogy német és olasz csapatok figyelik Yaakobishvili Áron helyzetét.



A 19 éves, magyar utánpótlás-válogatott kapus a Barcelona játékosa, nyár óta kölcsönben a spanyol másodosztályú Andorra csapatát erősíti, ahol kiváló teljesítményt nyújt, nem meglepő tehát, hogy felkeltette topligás csapatok érdeklődését.



Yaakobishvili eddig 14 bajnokin védett a másodosztályban, 3 alkalommal kapott gól nélkül hozta le a 90 percet, de ezek mellett is több kiemelkedő összecsapása volt. Romano leírta, hogy a Barcelona továbbra is teljes mértékben kontrollálja a játékos jövőjét, rajtuk áll tehát, hogy mit hoz a magyar tehetségnek a jövő.

