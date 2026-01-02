CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport
Yamal rosszul lett a Barcelona edzésén

Lamine Yamal csütörtökön nem edzett a Barcelonával. A katalánok támadója rosszul lett, nem érezte jól magát, így mintegy öt perc után abbahagyta a tréninget.

Carlos Monfort azonban arról ír, hogy a klubhoz közeli források megnyugtatnak mindenkit: nincs jelenleg veszélyben Yamal szereplése szombaton az Espanyol elleni rangadón. A csapat pénteken 10 órakor tréningezik ismét, ezen már feltehetően Lamine is jelen lesz, és teljes értékű edzésmunkát fog végezni.

Visszatérnek a sérültek

Eközben Dani Olmo keményen dolgozik, hogy megkapja az orvosoktól a játékengedélyt, és ott lehessen a hétvégén, Pedri pedig kezdőként fog pályára lépni, ez már szinte biztos.

A katalán derbit szombaton 21 órától rendezik az RCDE Stadionban. 

