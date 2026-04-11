Hansi Flick és a Barcelona megcélozná a José Mourinho-féle Real Madrid történelmi rekordját

A Mundo Deportivo kiszámolta, hogy ha a spanyol első osztályt nyolc körrel a vége előtt 76 ponttal vezető Barcelona minden hátralévő bajnoki mérkőzését megnyeri, akkor 100 egység is szerepelhet a neve mellett.

Erre legutóbb éppen a Barcelona volt képes, még a 2012-13-as kiírásban Tito Vilanova irányításával: akkor a katalánok pontosan 100 ponttal emelhették magasba a spanyol bajnoki címet.

Az azt megelőző szezonban pedig az ősi rivális hajtotta végre ezt a nem mindennapi tettet. José Mourinho csapata ráadásul 120-szor vette be az ellenfelek kapuját abban az évadban, ami rekordnak számít a La Liga történelmében.

Bár valószínűleg nem fogja 120 találattal zárni a bajnoki idényt Hansi Flick vezetőedző csapata – hiszen ahhoz meccsenként öt gólt kellene lőnie –, a 100-as álomhatár beállítására még van esélye.

Ehhez hazai pályán az Espanyol, a Celta Vigo, a Real Madrid a Real Betis állja majd az útját, míg idegenben a Getafe, az Osasuna, az Alavés, illetve a Valencia együttesével fog megküzdeni.

