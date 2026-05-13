Florentino Pérez sajtótájékoztatót hívott össze kedd este, amelyben elsőször bejelentette, nem fog visszalépni, illetve megemlítette a Negreira-ügyet. Így nyilatkozott róla:

„Három évvel ezelőtt értesültünk a Negreira-ügyről. Erre nincs példa a világfutball történetében. Ez a történelem legnagyobb botránya, egy olyan ügy, amely máig megoldatlan és folyamatban van. Érthetetlen, hogy még mindig látunk ebből a korszakból származó játékvezetőket egy olyan versenyben, mint a La Liga. Két évtizedig folyt a fizetések kifizetése. Ugyanazokról a játékvezetőkről van szó, és egy fontos dossziét készítünk elő, amelyet azonnal benyújtunk az UEFA-nak, hogy a gyökereinél kezelhessék ezt az ügyet, és teljesen felgöngyölíthessék. A Real Madrid klubtagjai mellettem állnak, és velem együtt harcolnak Negreira és a többiek ellen. Nem csak a Real Madridot sújtják, más csapatok is érintettek. Mindig a Barcelona a kedvezményezett. Az UEFA is bele fog nyúlni az ügybe, semmi kétségem efelől. Nem maradhat fenn az a gyanú, hogy húsz éven át korrupciógyanús kifizetések zajlottak, meglátjuk majd, milyen büntetőjogi és sportjogi következményei lesznek.”

Ezentúl további csalással vádolta a Barcelonát és a spanyol élvonal játékvezetőit.

"18 pontot loptak el tőlünk idén."

"Csak 7 La Ligát nyertem a Real Madriddal? 14-et kellett volna. A maradék 7-et ellopták tőlünk."

„A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez által tartott sajtótájékoztatóval kapcsolatban kijelentjük, hogy jogi osztályunk gondosan vizsgálja a nyilatkozatait és vádjait. Jelenleg elemzik ezeket, és mérlegelik a megteendő lépéseket. Amikor indokoltnak ítéljük, értesíteni fogjuk az elfogadott álláspontokat és döntéseket.”

