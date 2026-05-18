Sokkoló hír Barcelonából: műtét vár a sztárra, oda a világbajnokság?

Súlyos sérülést szenvedett Fermín López, így komoly veszélybe került a spanyol középpályás világbajnoki szereplése. A Barcelona hétfőn hivatalos közleményben erősítette meg, hogy a 23 éves játékos lábközépcsonttörést szenvedett a Real Betis elleni bajnokin, és műtét vár rá.

A katalán együttes vasárnap 3–1-re győzte le a Betist a La Ligában, az örömöt azonban gyorsan beárnyékolta Fermín sérülése. A középpályás már az első félidőben fájdalmakra panaszkodott, végül a szünetben le is kellett cserélni. Kezdetben még abban bíztak Barcelonában, hogy csak elővigyázatosságból nem folytatta a játékot, a vizsgálatok azonban rossz hírt hoztak. A klub hétfői tájékoztatása szerint a saját nevelésű futballista jobb lábának ötödik lábközépcsontja tört el, így operációra lesz szüksége.

„Fermín López a Betis elleni mérkőzésen eltörte a jobb lábának ötödik lábközépcsontját. A játékost megműtik” – írta közleményében a Barcelona.

A klub egyelőre nem közölt pontos rehabilitációs időt, ugyanakkor az ilyen típusú sérülésekből általában hat-nyolc hét alatt lehet felépülni. Ez különösen rossz hír a spanyol válogatott számára, hiszen Luis de la Fuente csapata június 15-én kezdi meg szereplését a világbajnokságon a Zöld-foki-szigetek ellen.

A számítások alapján Fermín részvétele erősen kérdésessé vált, ami komoly érvágás lehet a spanyoloknak. A Barcelona középpályása az elmúlt hónapokban alapemberré nőtte ki magát klubjában és a válogatottban is, energikus játékával és kreativitásával fontos szerepet töltött be.

A szövetségi kapitány jövő hétfőn hirdeti ki végleges vb-keretét, ám a mostani sérülés miatt szinte biztos, hogy új játékos után kell néznie. Fermín emellett a Barcelona idényzáró, Valencia elleni bajnokiját is kihagyja majd. A sérülés különösen fájdalmas a játékos számára, hiszen pályafutása egyik legjobb szezonját futja.

