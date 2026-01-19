Botrány: a Barcelona kapitányát alig tudták leállítani, keményen nekiment a bírónak!

A Barcelona 2-1-s vereséget szenvedett a Real Sociedad a spanyol bajnokság (La Liga) 20. fordulójában San Sebastiánban. A lefújást követően Frenkie de Jong keményen beleszállt a mérkőzésen dirigáló Jesus Gil Manzano játékvezetőbe.

„Hihetetlen, mit művelt velünk ez a játékvezető ma este. Én vagyok a kapitány, beszélnie kellene velem, de nem, úgy néz rám, mintha egy alattvaló lennék. Ez hihetetlen. Folyamatosan próbáltam mondani neki, hogy húzzák az időt megállás nélkül, hogy hosszabbítson... de nem. Nem vett rólam tudomást. Csak a képembe nevetett, és fölényeskedő arckifejezéssel nézett rám. Nem tudok mást mondani..."

– mondta csalódottan De Jong.

A mérkőzésen több vitatott eset is volt

Gil Manzano az első félidő ráadásában tizenegyest ítélt a Barcelonának, ám az indítás pillanatában Lamine Yamal lesen állt, ezért a katalánok végül nem végezhettek el büntetőt. Frenkie de Jong a lefújás után adott interjújában mégsem ezt a szituációt emelte ki, hanem azt a 28. percben történt szituációt, amikor Yamal gólját les miatt nem adták meg.

„Nem láttam lest, de megkérdeztem a negyedik játékvezetőt, és a gesztusa alapján úgy tűnt, hogy nem volt les. Ugyanez a dolog már megtörtént korábban is ebben a stadionban”

– zárta gondolatait a Barcelona csapatkapitánya.

