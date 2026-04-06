A Barcelonába menekülne az Olaszországban bűnbakká váló védő

Az Olaszországban bűnbakká váló Alessandro Bastoni szívesen igazolna Barcelonába – a spanyol sajtó szerint az olasz válogatott védő kifejezetten nyitott arra, hogy a következő idénytől a katalán klubnál folytassa pályafutását.

A jelenleg az Interben szereplő, 2028-ig szerződéssel rendelkező hátvéd a Barcelona első számú kiszemeltje a bal oldali belső védő posztjára. Bár személyes megállapodás még nem született a felek között, a Mundo Deportivo értesülései szerint Bastoni tud az érdeklődésről, és kész lenne igent mondani az ajánlatra. A futballista ráadásul szeretné minél hamarabb tisztázni a jövőjét, részben az olasz válogatott világbajnoki kudarca utáni helyzet miatt, amely a mindennapjaira is hatással van.

A védő úgy érzi, ideális pillanat lehet számára a Serie A elhagyása, különösen egy olyan lehetőség esetén, mint a Barcelona. A hírek szerint kifejezetten motiválja a gondolat, hogy együtt játszhasson a klub fiatal sztárjával, Lamine Yamallal, akit a jövő egyik meghatározó alakjának tart.

Mindeközben az Inter számára sem lenne elképzelhetetlen az eladás: a milánói klub a nyári átigazolási időszakban egy nagyobb értékű játékos értékesítéséből teremthetne forrást a keret megújítására, hiszen több rutinos futballista távozása is várható.

A játékos környezetéből származó információk szerint Bastoni és stábja úgy látja, most lenne itt az ideje, hogy a Barcelona felgyorsítsa a tárgyalásokat. Amennyiben a katalán klub gyorsan lép, az üzlet viszonylag rövid időn belül nyélbe üthető. A Barcelonánál ugyanakkor jelenleg a bajnoki és Bajnokok Ligája-menetelés élvez prioritást, így a klub igyekszik háttérben tartani az átigazolási ügyeket. A sportigazgató, Deco azonban már dolgozik a következő idény keretének kialakításán, amelyben egy középcsatár és egy bal lábas középhátvéd – utóbbi esetben Bastoni – megszerzése kiemelt cél.

A beszámolók szerint a Barcelona 55–60 millió euró körüli összegért szerezhetné meg az olasz védőt. Bár az Inter minden bizonnyal a lehető legmagasabb árat szeretné elérni, Bastoni szerződésének hátralévő ideje, valamint a közelmúltbeli válogatottbeli nehézségek némileg csökkenthetik az átigazolási díjat.

