Hihetetlen fordulat Barcelonában: Flick nemet mondott a nyári kiszemeltre

Bár az elmúlt hetekben egyre erősebbek voltak a hírek arról, hogy a Barcelona komolyan érdeklődik az Inter olasz válogatott védője, Alessandro Bastoni iránt, úgy tűnik, Hansi Flick közbelépése miatt könnyen meghiúsulhat az üzlet. A katalán klub vezetőedzője ugyanis taktikai okokból nem támogatja a hátvéd szerződtetését.

A sajtóhírek szerint a Barcelona akár 70 millió eurót is hajlandó lett volna fizetni Bastoniért, akit Európa egyik legjobb, labdakihozatalban erős középhátvédjeként tartanak számon. Flick azonban úgy véli, az olasz védő nem illeszkedik tökéletesen abba a játékfilozófiába, amelyet a német tréner szeretne meghonosítani a Camp Nouban.

A problémát elsősorban Bastoni sebessége jelenti. Flick elképzelése szerint a Barcelona a jövőben is magasan feltolt védelmi vonallal futballozna, ehhez pedig olyan belső védőkre van szükség, akik gyorsan reagálnak az ellenfél kontráira, és nagy területeket képesek levédekezni. A német szakember attól tart, hogy Bastoni és a klub fiatal tehetsége, Pau Cubarsí együtt túl lassú párost alkotna egy ilyen rendszerben.

Cubarsí ugyan kiválóan olvassa a játékot, remekül helyezkedik és kimagasló passzkészséggel rendelkezik, de nem tartozik a robbanékony, villámgyors védők közé. Flick ezért egy atletikusabb, fizikálisan erősebb és gyorsabb társ mellé képzeli a 18 éves spanyolt.

A hírek szerint a Barcelona sportigazgatója, Deco már jelentős előkészítő munkát végzett Bastoni megszerzése érdekében, azonban Flick véleménye jelenleg döntő súllyal bír a klubnál. Emiatt a katalánok most olyan középhátvédek felé fordulhatnak, akik jobban megfelelnek a német tréner elképzeléseinek.

A döntés jól mutatja, hogy a Barcelonánál új korszak kezdődhet az átigazolási politikában is: a játékosok kiválasztásánál nemcsak a név és a piaci érték számít, hanem az is, mennyire passzolnak az edző taktikai rendszeréhez. Flick célja egy kiegyensúlyozottabb, szervezettebb védelem kialakítása, amely stabilan képes működni a magas letámadásra épülő futball mellett.

Bastoni jövője így továbbra is kérdéses, miközben az Inter csapatkapitányának számító védő iránt több európai élklub is érdeklődik. A Barcelona azonban jelen állás szerint hátrébb lépett az ügyben – méghozzá saját edzője kérésére.



