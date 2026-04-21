Inter? Liverpool? Barcelona? Ennél a klubnál szeretné folytatni Alessandro Bastoni

A Mundo Deportivo úgy tudja, hogy Alessandro Bastoni két opció közül fog választani a nyáron: vagy marad az Internél, vagy a Barcelonához igazol.

Az olasz válogatott játékos szívesen folytatná a katalánokbál a pályafutását, amit jól mutat, hogy már zajlanak a kezdetleges tárgyalások az ügynöke és a Barcelona között.

A portál arra is rávilágít, hogy elsősorban a 27 éves bekkel tervezi megerősíteni a védelmét az együttes. Ahhoz viszont, hogy a klubok közötti tárgyalásokat is megkezdje a Barca, még Hansi Flick vezetőedzőnek is rá kell bólintani Bastoni esetleges érkezésére.

Ugyanakkor szinte borítékolható, hogy nem a Liverpoolt fogja választani a Bastoni, hiába lehetett olvasni a Mersey-partiak érdeklődéséről.

A számos sorban álló együttes ellenére azt sem szabad kizárni, hogy Bastoni marad a milánóiaknál. Idén is alapembernek számít, 26 bajnoki mérkőzésen lépett pályára.

