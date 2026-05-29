A nyári átigazolási időszak egyik meglepetésüzlete lehet Piero Hincapié esetleges barcelonai szerződése. A Daily Mail cikke szerint a katalánok szeretnék megerősíteni a védelem bal oldalát, és a kiszemeltek között előkelő helyen szerepel az Arsenal játékosa.

A Barcelona vezetősége külön kiemelte Hincapié sokoldalúságát, hiszen a játékos középhátvédként és balhátvédként is bevethető. A klubnál úgy látják, hogy hosszú távon stabil megoldást jelenthetne a hátsó sorban.

A hírek szerint az Arsenalnak opciója van végleg megszerezni a játékost, ugyanakkor a Barcelona megpróbálhatja eltéríteni a londoni klub terveit. Az ecuadori válogatott futballista piaci értékét jelenleg nagyjából 45-50 millió euróra becsülik – írja a barcauniversal.com.

A katalánok számára a transzfer pénzügyi szempontból sem lenne egyszerű. Joan Laporta elnök és Deco sportigazgató ugyanakkor továbbra is aktívan dolgozik azon, hogy a klub versenyképes keretet építsen a következő idényre. A védelem megerősítése prioritásnak számít, főleg egy bal lábas középhátvéd érkezése.

A Football365 szerint a Barcelona már „egy lépésre lehet” a következő igazolásától, miközben több angol lap is arról ír, hogy Hincapié neve komolyan felmerült a Camp Nouban. A játékos helyzetét tovább bonyolíthatja, hogy az Arsenalnál is elégedettek a teljesítményével, így az új szerződés előtt álló Mikel Arteta vélhetően nem szívesen mondana le róla.

Nem Hincapié az egyetlen kiszemeltje a Barcelonának. A La Ligán belül is nézelődik a katalán klub: Julián Álvarez megszerzése is a terveik között szerepel.

Az biztos, hogy a következő hetekben még sok szó eshet Hincapié jövőjéről is, és könnyen lehet, hogy a Barcelona–Arsenal tengely egyik legizgalmasabb átigazolási története bontakozik ki.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.