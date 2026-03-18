Utolsó lehetőség! Mutatjuk, hogyan lehetsz ott a budapesti BL-döntőn!

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, hétfőtől nyitotta meg az UEFA jegyigénylési rendszerét az idei európai kupadöntőkre, köztük a május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája fináléjára is.

A Puskás Arénában mindössze 39.000 jegyet fognak kisorsolni a 60.000-ből, a többit az UEFA osztja szét kereskedelmi- és médiapartnerei, valamint a tagszövetségek között.

Az UEFA sorsolásos rendszerrel dönt a jegyek elosztásáról, és az uefa.com/tickets oldalon csütörtök 11.00 óráig adhatják le igénylésüket az érdeklődők. A sorsolás eredményéről április közepén értesülnek a szerencsések.

A jegyek négy kategóriában elérhetőek, a legolcsóbb 70 euróba, a legdrágább pedig 950 euróba kerül majd. Egy-egy sikeres jelentkező maximum két darab jegyet vásárolhat.

Az idei Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án rendezik Budapesten, a Puskás Arénában.



