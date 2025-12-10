Ünnepelhetett a Camp Nou közönsége kedd este, amikor Jules Koundé duplájával 2-1-es győzelmet aratott a Barcelona az Eintracht Frankfurt ellen. A tabellákra nézve minden rendben: a csapat vezeti a La Ligát, és a BL-ben is továbbjutó helyen áll. Ám a mérkőzés utáni nyilatkozatokból egyértelműen kirajzolódik, hogy senki sem dőlhet hátra Barcelonában.

Ez volt a katalánok hetedik fordítása a szezonban, és sorozatban a negyedik alkalom, hogy hátrányból kellett visszakapaszkodniuk. Ami a közönségnek és a szurkolóknak izgalom, az az edzőnek viszont rémálom lehet.

A mentalitás dicséretes, de a kezdés nem elég jó

Hansi Flick a mérkőzést követő sajtótájékoztatón nem kertelt. Bár méltatta csapata tartását, a mondandója éle a krónikus védekezési hibákra és a koncentráció hiányára irányult.

„Egyrészről boldog vagyok, hogy visszajöttünk egy ilyen meccsbe. Ez mutatja, milyen jó a mentalitásunk, a hozzáállásunk, és mennyire versenyképesek vagyunk. Soha nem adjuk fel, és ez tényleg nagyszerű” – kezdte a német szakember, majd azonnal rátért a kritikus pontra:

„Jó lenne úgy kezdeni a meccset, hogy azonnal ott vagyunk fejben. Talán lőni az első egy-két gólt. Bár mostanában ez a módi nálunk.”

Flick szavai egybecsengenek a Chelsea elleni 3-0-s vereség és a Brugge elleni 3-3-as döntetlen tapasztalataival: a Barcelona „mindent vagy semmit” alapú, agresszív letámadása és magasan tartott védelmi vonala életveszélyes, ha az ellenfél nem ijed meg.

További fejtörést okozhat, hogy Ronald Araujo, a védelem vezére mentális problémák miatt az elmúlt két mérkőzést is kihagyta, és még mindig nem tudni, hogy mikor tér majd vissza.

Koundé és a „szerencsefaktor”

A győzelemhez most nemcsak a küzdeni tudás, hanem a vakszerencse is kellett. Koundé második gólját – amely végül a győzelmet jelentette – csapattársa, Pedri hitetlenkedve fogadta a pályán. Mint kiderült, jogosan.

„Néha szükség van egy kis szerencsére is” – ismerte el a mérkőzés embere, Jules Koundé a spanyol Movistar csatornának. A védő őszintén elárulta: valójában nem kapura fejelte Lamine Yamal beadását, hanem vissza akarta készíteni a labdát egy társnak.

A Real Madrid-illúzió

A Barcelona jelenleg négy ponttal vezeti a spanyol bajnokságot a Real Madrid előtt, de ez a statisztika csalóka lehet. A katalánok előnye nagyrészt annak köszönhető, hogy kihasználták ősi riválisuk rossz formáját, és a madridi öltöző belső problémáit.

A szakértők és a stáb is tudja: a kieséses szakaszban, az elit európai csapatok ellen ez kevés lesz. A védelem sebezhetősége (amit a 21. percben kapott frankfurti gól is jelzett) tartós problémának, amit hosszútávon nem fedhet el a támadógépezet.

Flick azonban kitart. Nem hajlandó feladni a stílust, de bizonyára ő is látja játékrendszerének veszélyeit.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.