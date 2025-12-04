Elege lett, hivatalosan is a távozását kérte a Real Madrid brazil sztárja!

A brazil támadó helyzete kezd tarthatatlanná válni, miután harminc mérkőzés óta gólképtelen. Ez a klub történetének egyik leghosszabb gólnélküli szériája egy támadótól. A problémát tetézi, hogy a Real támadósora túltelített, és az új szisztémában Xabi Alonso inkább a befelé mozgó középpályásokat, Gülert és Valverdét részesíti előnyben. Illetve ott van még Rodrygo válogatottbeli csapattársa Vinícius Júnior is, aki szintén rendre megelőzi őt a rangsorban.

A 24 éves szélső minden sorozatot figyelembe véve eddig 446 percet játszott az idényben, azaz picivel kevesebb, mint 5 teljes mérkőzést töltött összesen a pályán.

Bár a januári váltás esélye csekély – hiszen a klub szezon közben nem szívesen bontaná meg a keretet –, a felek már a nyári búcsúra készülhetnek. A Premier League óriásai, a Liverpool és az Arsenal is figyelik a brazil helyzetét, és készen állnak arra, hogy a 2026-os nyári átigazolási ablakban ajánlatot tegyenek érte.

