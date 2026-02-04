Az olasz sajtóban már arról írnak, a Ferencváros megegyezett a Speziával Nagy Ádám leigazolásáról

Több, a Speziával foglalkozó portál arról írt, hogy a Ferencváros megállapodásra jutott az olasz másodosztályban szereplő klubbal Nagy Ádám átigazolásáról. A hírek szerint a játékosért 600 ezer eurót kaphatna a Spezia, amennyiben a középpályás megegyezik a Fradival, az olasz klub pedig éves szinten mintegy 700 ezer eurót takaríthatna meg a fizetésén.

Ezzel szemben az Üllői129 információi szerint a Ferencváros nem tett ajánlatot a magyar válogatott játékosért.



Korábban Kubatov Gábor is említette, hogy a csapat radarján szerepel, Nagy - sőt állítólag már 2025 nyarán esély volt a távozására -, most azonban úgy tűnik, nem lesz semmi az üzletből.