Az Inter egykori edzője váltja Giampaolót az AC Milan kispadján

Egybehangzó sajtóértesülések szerint megszületett a döntés az AC Milannála nyáron kinevezett vezetőedző, Marco Giampaolo menesztésé illetően.

A Rossoneri ugyan a hétvégi fordulóban le tudta győzni idegenben a Genoa együttesét, de ez sem tudta megmenteni a szakember állását.

A Sampdoria csapatától érkező Giampaolóval az AC 7 forduló alatt mindössze 9 pontot gyűjtött, és jelenleg a 13. helyen áll a tabelláján.

Marco Giampaolo has been fired by AC Milan. The new manager is going to be Stefano Pioli (former Fiorentina and coach). 🔴 #Milan @SkySport