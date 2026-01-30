Goal.com
Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Szabó Kristóf

Az Aston Villa menedzsere, Unai Emery lehet a Real Madrid edzője

Visszatérhet Spanyolországba a négyszeres Európa-liga győztes vezetőedző, Unai Emery, és a Real Madrid mestere lehet a következő szezontól.

Meglepő hírről számolt be a Sky Germany, az oldal szerint a Real Madrid felvette a kapcsolatot a spanyol szakember menedzsmentjével, aki jelenleg az angol bajnokság harmadik helyén álló Aston Villa menedzsere.

A Sky szerint a Real Madridot meggyőzte Emery munkája Angliában, aki eddig remek munkát végzett a birminghami egyesületnél, ahol még 3 évig érvényes szerződése van. Az Aston Villa tavaly bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe is, ahol szoros párharcra kényszerítette a későbbi győztes Paris Saint-Germaint.

A Marca cikkében kiemeli, a Real Madridot Emery személyisége és edzői profilja győzte meg, megszállottan elemzi az ellenfél játékát és minden meccsre különböző játékterveket dolgoz ki, különösen az európai kupákban.

Az Aston Villa csütörtök este 3-2-re legyőzte a Salzburg együttesét az Európa-liga alapszakszának zárófordulójában, a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón meg is kapta a pletykával kapcsolatos kérdést Emery: “Nincs mit mondanom róla” - zárta rövidre a felvetést az edző.

A spanyol szakvezető széles trófeagyűjteménnyel rendelkezik, nyert négy Európa-liga címet (hármat a Sevillával, egyet a Villarreallal), a PSG edzőjeként bajnokságot és kupát nyert, egyedül az Arsenallal nem sikerült címet szereznie, a 2019-es El-döntőben simán kikapott a Chelsea csapatától.

A Real Madrid edzőkeresése

Kiszivárgott Florentino Pérez terve: őt akarja a Real kispadjára

Klopp a Real Madrid edzője lehet?

Default
