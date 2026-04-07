Az április 4‑i mérkőzésen a Barcelona védőjét, Gerard Martínt eredetileg kiállították egy kemény belépő miatt, ám a VAR‑ellenőrzés után csak sárga lapot kapott. A mérkőzést végül 2‑1‑re elveszítette az Atlético, ami tovább növelte a klub vezetőinek és játékosainak felháborodását.

Gil Marín: „Szégyen, ami zajlik”

A GOAL angol nyelvű kiadásában megjelent cikkben az Atlético vezérigazgatója, Miguel Ángel Gil Marín élesen bírálta a döntést és a VAR-rendszert. Szerinte a most nyilvánosságra hozott hangfelvételek azt mutatják, hogy a videóbíró nem csupán javítja a nyilvánvaló hibákat, hanem a pályán lévő játékvezető döntését is befolyásolja. „Amikor halljuk a felvételeket, csak egyet érzünk: ez szégyenletes” – mondta. Hozzátette, hibázni persze mindenki szokott, de a VAR‑nak nem szabadna helyettesítenie a játékvezetőt a pályán. „A pályán lévő játékvezetőnek felelősségteljesen kell eljárnia, és az egyes játékosok szándékait értelmezve kell a döntéseket hoznia. A VAR-nak csak az nyilvánvaló hibák kijavítására kellene beavatkoznia, nem pedig a fő játékvezető helyett döntenie.”

„Értetlenül állunk a döntések előtt”

Gil Marín kiemelte, hogy az utóbbi időben az Atlético ellen hozott ítéletek következetlenek voltak, az azonos helyzetekre különböző döntések születnek, ami megnehezíti a klub dolgát. Robin Le Normand, a csapat egyik kulcsjátékosa, szintén élesen fogalmazott: szerinte a szabálytalanság piros lapot ért volna, és más csapatok játékosai hasonló helyzetekben büntetést kaptak.

Következmények

Az Atlético panaszt nyújtott be a Spanyol Játékvezetői Bizottságnál (CTA), további magyarázatot kérve a piros lap visszavonásával kapcsolatban. A történtek hatással vannak a bajnoki tabellára is: a Barcelona újabb győzelmével erősítette vezető pozícióját, míg az Atlético fontos pontokat veszített a tabella harmadik helyéért vívott harcban.

