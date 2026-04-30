Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az Atlético Madrid 1-1-s döntetlent játszott az Arsenal ellen a BL-elődöntő madridi odavágóján a Metropolitano Stadionban.

Mi történt az Atlético Madrid-Arsenal BL-elődöntő előtt?

A madridi drukkerek elképesztő hangulatot teremtettek: az utcákat megtöltve, színes fáklyákkal köszöntötték az Atlético Madrid csapatbuszát és Diego Simeone együttesét.

A helyzet azonban gyorsan elmérgesedett, miután egy kisebb, randalírozó csoport tárgyakat dobált a madridi rendőrök felé. A hatóságok keményebb eszközökhöz nyúltak, miután a kezdeti intézkedések nem hoztak eredményt.

A rendőrök összecsaptak a szurkolókkal

A rendőrök több hullámban megindultak a rendbontók felé, hogy kiszorítsák őket, ám ez sem bizonyult teljesen hatékonynak. Végül a káosz megfékezése érdekében könnygázgránátokat vetettek be – számolt be róla a The Sun.

Az angol lap beszámolójában hozzáteszi, hogy sajnos több vétlen járókelő is kapott a könnygázból. A rend helyreállítása érdekében lovasrendőröket is bevetettek, ám egyes huligánok még rájuk is tárgyakat dobáltak.

A hatóságok végül úrrá lettek a helyzeten.

A mérkőzés sem indult zökkenőmentesen

Nem csak a stadionon kívül volt feszült a légkör: odabent is kisebb káosz alakult ki, miután az Arsenal az utolsó pillanatban pályabejárást követelt. A londoniak elégedetlenek voltak a fű hosszával, és panaszt tettek az UEFA felé.

A kérésüket azonban elutasították, annak ellenére, hogy a pálya ebben a szezonban többször is rendkívül csúszósnak bizonyult.

A mérkőzés előtti összecsapásról a Diario Sport, El Chiringuito TV és több más X-fiók is beszámolt:

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.