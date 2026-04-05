Az Atlético Madrid - FC Barcelona rangadó első félidejének végén pörögtek fel igazán az események, amikor egy gyors gólváltás után a félidő hosszabbításában a hazaiak védője, Nicolás González buktatta Lamine Yamalt, ami először második sárgás, majd a VAR felülvizsgálat után rögtön piros lapos kiállítást eredményezett.

A vitatott ítélet

A matracosok emberhátránya látszólag mindössze a második félidő legelejéig tartott, amikor a Barcalona játékosa, Gerard Martín a labda elrúgása után nagy lendülettel, stoplival taposta meg az ellenfele, Thiago Almada bokáját, amire a játékvezető, Mateu Busquets habozás nélkül felmutatta a piros lapot. Ezt követően a VAR szobában elkezdték vizsgálni a jelenetet, ennek a hangfelvételét a mérkőzés után nyilvánosságra is hozták:

„Azt javaslom, hogy nézd vissza az esetet a piros lap esetleges visszavonása érdekében. Amint a monitornál vagy, szólj.”

– szólt a játékvezetőnek Melero López, a mérkőzés vezető videóbírója.

„Megmutatom neked normál sebességben, hogy tisztán lásd a helyzetet. Szerintem a Barcelona játékos tisztán játssza meg a labdát, normális dinamikával, aztán egy természetes kontakt történik az Atletico játékosával.”

Miután visszanézte a jelenetet a VAR monitorján, és meghallgatta asszisztens véleményét, a játékvezető a piros lap visszavonása mellett döntött, helyette egy sárga lapot osztott ki Gerard Martínnak.

„A Barcelona játékos megjátssza a labdát, majd az ellenfél lábára lép megszokott erővel. Visszavonom a piros lapot és sárga lapot adok”

– magyarázta döntését Mateu Busquets.

Madridi elégedetlenség

Diego Simeone alatt is hevesen jelezte, mennyire nem ért egyet az ítélettel, a meccs utáni sajtótájékoztatóban a bírók következetességét hiányolta. Az argentin vezetőedzőnek Gerard Martín visszavont piros lapja kapcsán egy másik jelenet a Real Betis - Rayo Vallecano mérkőzésről jutott eszébe:

„Láttam a belépőt a Betis-Rayo meccsen, ami után a CTA (a spanyol Nemzeti Játékvezetői Bizottság) azt mondta, piros lapot kellett volna felmutatni. Reméljük, a CTA meg tudja magyarázni, hogy ilyen esetekben mi a megfelelő ítélet.”

Az Atletico Madrid hivatalos közösségi média oldalán keresztül is kritizálta a döntést, egy X-posztban tették egymás mellé a Diego Simeone által említett esetet és Gerard Martín belépőjét:

A klub részéről a mérkőzés utáni interjúban Juan Musso, a fővárosi csapat kapusa azt emelte ki, milyen hatással volt a csapatra Nico González érvényben maradt, majd Gerard Martín visszavont kiállítása:

„A piros lap nagyon megnehezítette a dolgunkat. A mai futballban borzasztóan nehéz eggyel kevesebb játékossal játszani. Szerintem nekik is járt volna a piros lap. A játékvezető tisztán látta a pályán, aztán ott volt a visszajátszás is. Szorosabbá tette volna a meccset, de túl kell lépnünk rajta.”

A Barcelona máshogy látta az esetet

Hansi Flick, az FC Barcelona vezetőedzője szűkszavúan kommentálta az ítéletet:

„Ahogy én láttam, ő elrúgta a labdát. Szerintem nem volt piros lap. Nem láttam pontosan a jelenetet, de szerintem elrúgta a labdát.”

Véleményezte az esetet korábbi játékvezető is, Pérez Burull a Radio MARCA egyik műsorában elmondta, hibásnak tartja a játékvezető és a VAR döntését:

„A Barcelona játékos kiállítása nem volt egyértelmű tévedés, emiatt nem lett volna szabad a monitoron felülvizsgálni. Véleményem szerint a kontakt nagyon súlyos volt Almada bokáján.”

Az emberhátrány ellenére is sokáig tartotta az 1-1-es eredményt az Atletico Madrid, azonban a 87. percben Lewandowski szerencsés góljával 2-1-re nyert és elhozta a három pontot az FC Barcelona, így 8 fordulóval a spanyol bajnokság vége előtt figyelemre méltó, 7 pontos előnnyel vezet a Real Madrid előtt.

A mérkőzés összefoglalója:

Forrás: MarcaMarcaMarcaMarcaMundo DeportivoMundo Deportivo

