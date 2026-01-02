Hivatalos: A Spurstől igazolt szélsőt a Crystal Palace

Brennan Johnson távozott a Spurstől, és 35 millió fontért a Crystal Palace játékosa lett, alig fél évvel azután, hogy az ő góljával nyerte meg az Európa-liga döntőjét a Tottenham. A walesi válogatott szélső kulcsszerepet játszott Ange Postecoglou csapatában, ám az új vezetőedző, Thomas Frank irányítása alatt háttérbe szorult, így most új fejezetet nyithat pályafutásában.

A Palace jelenleg a tizedik helyen áll a Premier League-ben, megelőzve a Tottenhamet, és Johnson érkezésével komoly erősítést kap a támadósor.

Johnson a 2023-as nyári átigazolási időszak végén érkezett Észak-Londonba a Nottingham Foresttől, a hírek szerint 47,5 millió fontért. Gyorsan alapemberré vált Postecoglou keze alatt, második idényében pedig 18 gólt szerzett minden sorozatot figyelembe véve, jelentősen túlszárnyalva az első szezonban jegyzett öt találatát. Legemlékezetesebb pillanata kétségtelenül az Európa-liga döntője volt, ahol egy közelről elért, kissé szerencsés góllal legyőzték a Manchester Unitedet, és májusban megszakították a Tottenham hosszú trófea nélküli időszakát.

A Spurs hivatalos közleményben búcsúzott a játékostól:

„Megállapodásra jutottunk a Crystal Palace-szal Brennan Johnson átigazolásáról. A 24 éves walesi válogatott neve örökre beíródik klubunk történetébe, hiszen ő szerezte a győztes gólt a tavalyi UEFA Európa-liga-döntőben, amikor Bilbaóban legyőztük a Manchester Unitedet.

Köszönjük Brennannek amit a klubunkért tett, és sok sikert kívánunk neki a jövőben.”

Érdekesség, hogy Johnson utolsó Tottenhames-meccse éppen a Palace ellen volt, kevesebb mint egy hete, amikor a Spurs 1–0-ra nyert Archie Gray találatával.

A Crystal Palace számára különösen jól jöhet a 24 éves szélső érkezése, mivel a csapat öt mérkőzés óta nyeretlen minden sorozatot figyelembe véve, és a támadójáték hatékonysága komoly problémát jelentett. Johnson gyorsasága és gólérzékenysége fontos fegyver lehet az olyan nehéz bajnokik előtt, mint a Newcastle és az Aston Villa elleni összecsapások. Emellett a Palace a Konferencialigában is érdekelt, ahol jelenleg a liga szakasz tizedik helyén áll.

Johnson a klub hivatalos oldalán így nyilatkozott:

„Nagyon izgatott és boldog vagyok. A Crystal Palace egy nagyszerű klub, amelyet mindig is csodáltam. Remek időszak ez számomra, hogy csatlakozhatok ahhoz az úthoz, amelyen a klub halad – alig várom a közös munkát.”

A Palace vezetőedzője, Oliver Glasner szintén elégedetten fogadta az igazolást:

„Nagyon örülök, hogy Brennan csatlakozott hozzánk. Már az átigazolási időszak elején sikerült nyélbe ütni az üzletet, ezért dicséret illeti a klubot.

Gyorsaságával és gólerős játékával új lehetőségeket ad a támadósorunknak, és a sűrű program miatt rendkívül értékes tagja lesz a keretnek.”

Johnson számára tehát adott a lehetőség, hogy újra lendületbe hozza karrierjét – ezúttal a Crystal Palace színeiben.



A Spurs a hírek szerint Lipcséből pótolná távozó szélsőjét.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.