Szabó Kristóf

Fordulat: májusban még kupát nyert a góljával, most piacra dobhatja sztárját a Spurs

Angol sajtóhírek szerint a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur “nyitott lenne” sztárjátékosa, Brennan Johnson eladására. Az észak-londoni csapat ugyan nem dolgozik aktívan az ügyön, amennyiben befutna egy számukra is megfelelő ajánlat, nem gördítenének akadályt a walesi átigazolása elé.

A BBC szerint a támadóért leginkább a remekül rajtoló Crystal Palace lehet versenyben, de más klubok is figyelemmel kísérik a játékos körül kialakuló helyzetet.

Beírta magát a klub történelemkönyvébe

Johnson az előző, botrányosan alakuló bajnoki szezonban is kiemelkedően teljesített, 11 góljával csapata legeredményesebbje volt a szezon végén kirúgott Ange Postecoglu csapatában. Emellett ő döntötte el a májusi Európa-Liga döntőt a hazai rivális Manchester United ellen Bilbao-ban, mellyel a Spurs 17 év után tudott újra kupát nyerni.

Ám amióta az ausztrál szakember távozott Észak-Londonból, a walesi támadó egyre kevesebb lehetőséghez jut az új szakvezető, Thomas Frank alatt, mindössze 6 alkalommal kezdett idén a csapatban.

Wales még versenyben van a világbajnoki részvételért, a 24 éves támadónak pedig természetesen az a célja, hogy ott legyen a világbajnoki keretben, így a kevés lehetőség miatt fontolóra venné a klubváltást.

Brennan Johnson 2023 nyarán csatlakozott Észak-London fehér felébe a Nottingham Foresttől (47.5 millió font), és egyelőre 27 gólt szerzett az El-címvédő csapatában

