Nagy dobásra készül a Spurs: Egy szélső távozhat, egy érkezhet a télen

Mozgalmas januári átigazolási időszak elé nézhet a Tottenham Hotspur: a londoni klub komolyan érdeklődik a Bundesligában szereplő, 100 millió euróra taksált Yan Diomande iránt, miközben a szurkolók egyik kedvence, Brennan Johnson távozása egyre valószínűbb.

Johnson - akinek a tavalyi Európa-liga-döntőben szerzett győztes góljával véget vetett a Spurs csaknem két évtizedes trófeavárásának -, kikerült Thomas Frank terveiből, és a januári átigazolási időszakban elhagyhatja az észak-londoni klubot.

A BBC Sport értesülései szerint a Tottenham megállapodott a Crystal Palace-szal Johnson eladásáról, a transzfer értéke nagyjából 35 millió font. A végső döntés ugyanakkor a 24 éves játékos kezében van, hogy vállalja-e a Londonon belüli klubváltást. A Spurs mindenképpen új támadót szeretne igazolni januárban, ami Johnson helyzetét tovább rontaná a rangsorban.

A The Guardian hétfői beszámolója szerint a Bournemouth is figyeli Johnsont, és potenciális utódját látja benne Antoine Semenyónak, aki várhatóan a Manchester Cityhez igazol.

A BBC információi alapján a Tottenham közben ambiciózus tervet dédelget, és megpróbálná megszerezni a 19 éves RB Leipzig-szélsőt, Yan Diomandét.

A The Athletic újságírója, Seb Stafford-Bloor ugyanakkor arról ír, hogy a lipcseiek aligha válnak meg kulcsemberüktől idény közben. A német klub legkorábban a nyári átigazolási időszakban lehet nyitott a tárgyalásokra, ám akkor is mintegy 100 millió eurós vételárat kérhetnek a fiatal tehetségért.

A tárgyalásokat megkönnyítheti, hogy a Tottenham és az RB Leipzig jó kapcsolatot ápol egymással, amit korábbi üzleteik – többek között Timo Werner és Xavi Simons kapcsán – is megerősítettek.

