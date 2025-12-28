A nagy lehetőség: Neves a visszatérés kapujában

Fabrizio Romano robbantotta a hírt, miszerint Ruben Neves hetek óta jegeli az Al Hilal asztalán fekvő szerződéstervezetet. A portugál válogatott középpályás jelenlegi megállapodása 2026 júniusában jár le, ami kritikus helyzetbe hozza a szaúdi klubot: ha most januárban nem sikerül dűlőre jutniuk, az értékét vesztő sztár ára drasztikusan zuhanni kezdhet. A Premier League-ben korábban a Wolverhampton színeiben már bizonyító Neves iránt több angol sztárcsapat is érdeklődik, látva a hatalmas piaci lehetőséget egy tapasztalt, de még mindig ereje teljében lévő irányító megszerzésére.

Amorim dilemmája

A Manchester Unitednél eközben áll a bál, hiszen a csapat nemcsak fájó vereséget szenvedett az Aston Villától, de elveszítette vezérét, Bruno Fernandest is. A középpályán tátongó űrt tovább mélyíti Kobbie Mainoo lehetséges kiesése, valamint Amad Diallo és Bryan Mbeumo távozása az Afrikai Nemzetek Kupájára. Ruben Amorim azonban a hatalmas nyomás ellenére sem hajlandó a pánikvásárlás útjára lépni. A portugál szakvezető világossá tette, hogy szoros együttműködésben dolgozik Omar Berradával és Jason Wilcoxszal, és nem fogják elkövetni a klub korábbi hibáit azzal, hogy túlárazott, kapkodó igazolásokkal próbálják megfoltozni a keretet. Amorim szerint a terv az első, még ha ez azzal is jár, hogy a következő hetekben meg kell szenvedniük a hiányzókkal. Ugyanakkor Nevest akár viszonylag olcsón is el lehetne hozni, és egy már bizonyított PL-színvonalú játékossal bővülhetne a keret.

A Spurs túladna Bilbao hősén

A transzferpiac másik nagy mozgása Londonban történhet, ahol épp Brennan Johnson jövője vált kérdésessé. Johnson örökre beírta magát a Tottenham történelemkönyvébe, amikor a Manchester United elleni Európa-liga döntőben megszerezte a győztes gólt, lezárva a klub 17 éves trófeamentes korszakát. Thomas Frank érkezése óta azonban a walesi szélső háttérbe szorult, és idén mindössze hat alkalommal kapott helyet a kezdőcsapatban a bajnokságban. A BBC Sport értesülései szerint a Spurs nyitott az eladására egy megfelelő ajánlat esetén, a Crystal Palace pedig már jelezte is szándékát a 24 éves támadó megszerzésére.

Mi várható januárban?

Bár Amorim óvatosan fogalmaz, Neves váratlan elérhetősége átírhatja a forgatókönyvet az Old Traffordon és a Tottenham Hotspurnél egyaránt. A Manchester Unitednek égető szüksége lenne egy Neves-szintű stabilizátorra a középpályán, míg a Tottenham Johnson eladásából teremthetné meg a fedezetet egy ilyen kaliberű igazoláshoz. A januári ablak nyitásáig már csak napok vannak hátra, és úgy tűnik, az idei tél egyik legnagyobb sagája éppen csak most kezdődik el.

Forrás: Fabrizio Romano

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.