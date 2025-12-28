A Manchester United megszállottan figyeli a Brighton középpályását

A Manchester Unitednél nem állt meg az élet a nyári, több mint 230 millió fontos költekezés után. Bár a klub akkor végül visszariadt a Brighton által kért, 100 millió fontot meghaladó vételártól, a legfrissebb hírek szerint Carlos Baleba neve továbbra is napi szinten téma az Old Traffordon.

Amorim listájának élén

Fabrizio Romano transzferguru legutóbbi jelentése szerint a United vezetősége és az új vezetőedző, Ruben Amorim belső megbeszélésein folyamatosan előkerül a 21 éves középpályás neve.

"Garantálhatom, hogy a Manchester Unitednél nem hagyták abba Carlos Baleba nevének megvitatását. Amorim és a klub vezetése továbbra is őt látja az ideális megoldásnak a középpályára" – árulta el Romano a YouTube-csatornáján.

Baleba mellett a United állítólag a Crystal Palace-ban futballozó Adam Whartont és a Nottingham Forest játékosát, Elliot Andersont is figyeli, de a Brighton kiválósága élvez prioritást.

A nyomás és a fejlődés

A pletykák nem maradtak hatástalanul a játékosra sem. A Brighton vezetőedzője, Fabian Hürzeler korábban elismerte, hogy egy fiatal futballistát megérinthet, ha egy olyan óriásklubbal hozzák szóba, mint a Manchester United. Maga a játékos pedig őszintén vallott a rá nehezedő nyomásról:

„Nem gondolom, hogy negatívan hatott volna rám, de nagy volt rajtam a nyomás. Úgy kezdtem a szezont, hogy meg akartam ismételni a tavalyi formámat. Talán túl nagy elvárásokat támasztottam magammal szemben, de ez jó, mert át kell jutnom ezen a stresszes időszakon és tovább dolgozni” – mondta Baleba a Sky Sportsnak.

Mi várható 2026-ban?

Bár egy januári váltás jelenleg valószínnűtlennek tűnik, a United továbbra is szoros kapcsolatot ápol a játékos környezetével. Érdekesség, hogy a hírek szerint a Bayern München is tapogatózott a középpályásnál, de a bajorok úgy érzik, Baleba mindenképpen Angliában akar maradni, és kifejezetten a Manchester United felé hajlik a szíve.

Baleba jelenleg az Afrikai Nemzetek Kupáján képviseli Kamerunt, így a United megfigyelői most a válogatottban nyújtott teljesítményét kísérhetik figyelemmel. Ha a Brighton a nyáron kinyitja az ajtót a távozása előtt, a Manchester United biztosan ott lesz az elsők között a sorban.