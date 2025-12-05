A Manchester Unitedből erősítené meg középpályáját az olasz címvédő

Kobbie Mainoo mindössze 171 percet játszott ebben a szezonban a Manchester Unitedban, így a játékos nyitott lenne egy téli átigazolásra - akár a Serie A-ban szereplő Napolihoz. A manchesteriek saját nevelésű futballistájának égetően szüksége volna a rendszeres játéklehetőségre ahhoz, hogy bekerüljön az angol válogatott 2026-os világbajnoki keretébe.

Olasz testvéroldalunk, a Calciomercato.it kiemeli, hogy Antonio Conte csapatának középpályáját több sérülés is sújtja: október vége és november közepe között összesen hárman dőltek ki erről a posztról, Kevin De Bruyne, Zambo Anguissa és Billy Gilmour. Ráadásul mindegyikükre hosszabb kihagyás vár, ennélfogva megeshet, hogy a Napoli szeretne erősíteni a pálya tengelyében a téli átigazolási ablakban.

Ahogyan arról az olasz sportújságíró, Fabrizio Romano is beszámolt, a Ruben Amorim irányítása alatt kevés lehetőséget kapó Mainoo az egyik legfőbb kiszemelt. Ugyanakkor az angol klub a nyáron is megakadályozta a játékos távozását, ezért most szintén a United akaratától függ majd Mainoo sorsa.

Rajta kívül további két-három új szerzemény várható az olasz bajnok háza táján, hiszen tavasszal szeretnének minél tovább eljutni a nápolyiak a Bajnokok Ligájában, illetve az olasz élvonalban is azon vannak, hogy megvédjék a címüket.