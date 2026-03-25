A modern futball egyik legérzékenyebb pontja a szerződésmenedzsment, és úgy tűnik, a 2026-os nyár ebből a szempontból különösen izgalmas lesz a Premier League-ben. A Sky Sports gyűjtése szerint több topjátékos kontraktusa is a végéhez közeledik, ami komoly lavinát indíthat el a piacon.

Kulcsnevek a célkeresztben

A legnagyobb figyelem Bernardo Silva és Ibrahima Konaté helyzetét övezi. Mindketten alapemberek saját csapatukban, mégis reális forgatókönyv, hogy klubjuk egyetlen font bevétel nélkül marad utánuk.

Bernardo Silva a Manchester City játékrendszerének egyik legintelligensebb eleme, technikai képzettsége és sokoldalúsága miatt szinte bármelyik topcsapatba azonnal beilleszthető lenne. A játékos korábban úgy nyilatkozott, hogy egyelőre csak a City-re koncentrál.

Ibrahima Konaté pedig a Liverpool hátsó alakzatának stabil pontja, fizikalitása és sebessége miatt kiemelt értéket képvisel a piacon. A Real Madrid is azok közé tartozik, amelyik lecsaphat a játékosra.

Döntési kényszerben a klubok

A helyzet klasszikus „most vagy soha” dilemmát teremt: hosszabbítanak, értékesítenek – vagy kockáztatnak. Amennyiben a klubok nem tudnak új szerződést tető alá hozni, elúszik a lehetőség, hogy pénzt lássanak játékosaikból.

Ebben az esetben a futballisták a szezon végén szabadon igazolhatóvá válnak, ami pénzügyi és sportszakmai szempontból is komoly veszteség lehet.

Nem mindenhol fenyeget a veszély

A Sky Sports kiemeli, hogy nem egységes a kép a ligában. Vannak klubok – például az Arsenal –, ahol stabilabb a szerződésstruktúra, és jelenleg nem kell attól tartani, hogy kulcsemberek ingyen távoznak.

Ez a különbség akár versenyelőnyt is jelenthet: míg egyes klubok tűzoltással foglalkoznak, mások már a lehetőségekre építhetnek.

"Szabadügynökök" nyara jöhet

Az előttünk álló időszak egyik kulcskérdése az lesz, hogy a klubok mennyire tudják kontroll alatt tartani értékeiket. Egy biztos: ha több sztárjátékos is piacra kerül átigazolási díj nélkül, az dominóhatást indíthat el Európában.

A „free transfer” egyszerre jelent veszélyt és aranybányát, hiszen egyszerre büntet és jutalmaz. Attól függ ki jön ki belőle nyertesen, hogy melyik klub kerül kedvező pozícióba.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.